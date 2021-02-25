بالتزامن مع موجة الطقس السيىء..كيف يمكنك القيادة بصورة آمنة؟

تعتبر القيادة خاصة في فصل الشتاء بالتزامن مع الطقس غير المستقر أمر محفوف بالمخاطر، لذا ينبغي أن تتم بهدوء ومن الأفضل الكشف على السيارة بشكل دوري، وترصد"الدستور" عدة نصائح للقيادة بصورة آمنة.-التأكد من جاهزية السيارة وصيانتها لاستقبال الشتاء.- الاسمتاع لتعليمات المرور، مع الإطلاع على نشرة أحوال الطقس.-اختيار السرعة المناسبة للقيادة بشكل آمن والتى تعتمد على حالة الطريق والطقس.-الحفاظ على مستوى الرؤية بشكل واضح من خلال المحافظة على نظافة الزجاج.-ترك مسافة الوقوف الآمن كلما كان سطح الطريق مبللا، وتلافي التتابع القريب والحفاظ على المسافة الكافية.-يجب استخدام أضوية الضباب والأضوية الأمامية لتلافي الأخطار في حالة الاحتياج.-تجنب الدخول في أماكن تجمع المياه حتى تتجنب اندفاع المياه للموتور.-يجب التأكد من وجود إطار احتياطي ورافعة وذراعها، ومفتاح جنط وأسلاك تشغيل خارجي، وشنطة اسعافات الأولية ودعامة للعجلات وعاكسة حمراء مثلثة وفيوزات كهرباء وقشاط مروحة احتياطي.