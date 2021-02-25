رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

بالتزامن مع موجة الطقس السيىء..كيف يمكنك القيادة بصورة آمنة؟

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:54 م
طقس سئ
طقس سئ
شيماء دهب
طباعة
تعتبر القيادة خاصة في فصل الشتاء بالتزامن مع الطقس غير المستقر أمر محفوف بالمخاطر، لذا ينبغي أن تتم بهدوء ومن الأفضل الكشف على السيارة بشكل دوري، وترصد"الدستور" عدة نصائح للقيادة بصورة آمنة.

-التأكد من جاهزية السيارة وصيانتها لاستقبال الشتاء.
- الاسمتاع لتعليمات المرور، مع الإطلاع على نشرة أحوال الطقس.
-اختيار السرعة المناسبة للقيادة بشكل آمن والتى تعتمد على حالة الطريق والطقس.
-الحفاظ على مستوى الرؤية بشكل واضح من خلال المحافظة على نظافة الزجاج.
-ترك مسافة الوقوف الآمن كلما كان سطح الطريق مبللا، وتلافي التتابع القريب والحفاظ على المسافة الكافية.
-يجب استخدام أضوية الضباب والأضوية الأمامية لتلافي الأخطار في حالة الاحتياج.
-تجنب الدخول في أماكن تجمع المياه حتى تتجنب اندفاع المياه للموتور.
-يجب التأكد من وجود إطار احتياطي ورافعة وذراعها، ومفتاح جنط وأسلاك تشغيل خارجي، وشنطة اسعافات الأولية ودعامة للعجلات وعاكسة حمراء مثلثة وفيوزات كهرباء وقشاط مروحة احتياطي.

موضوعات متعلقة

«الصحة»: بدء تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بعد تسجيلهم مباشرة (خاص)

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 25-2-2021

التعليق الأول من محمد رمضان على انفصاله عن زوجته نسرين (خاص)

الصور

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد المعامل العلمية والبحثية

image description

مشاركة عربية ودولية في مؤتمر جامعة أسيوط لعلاج الأورام

image description

نائب رئيس هيئة الطرق يتفقد أعمال الرصف بميادين أسيوط

image description

ضبط 537 مخالفة تموينية بدمياط

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

الأكثر قراءة

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

حقيقة تغيير مجموع درجات الثانوية العامة لوجود أكثر من فرصة امتحانيه

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مدير «الذكاء الصناعي» بجامعة الإمارات: الروبوتات تدعم البشر في الأزمات

غرامة 540 دولارًا فى حق بروس سبرينغستين لتناوله الكحول فى متنزه أمريكى

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

«معبد روياها».. كتاب جديد عن دار النخبة لثويبة صابر

مناقشة «حاكم.. جنون ابن الهيثم» لـ يوسف زيدان في مكتبة مصر الجديدة غدا

عز العرب: الدورة الثانية لمهرجان فيلم التراث تحمل أسم عصمت يحيي

نبيل عبدالفتاح: «دعاة عصر السادات» يؤصل لجذور ظاهرة الدعاة