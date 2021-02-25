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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الحكومة: إطلاق 45 خدمة على منصة مصر الرقمية

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:48 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
محمد إبراهيم
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التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات التى يتم تنفيذها من قبل الوزارة.

وفى مستهل اللقاء، جدد رئيس الوزراء التأكيد على ما توليه الدولة من اهتمام بمحور التحول الرقمى، وما لهذا المحور من دور كبير فى تطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

وخلال اللقاء، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى المشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار محور التحول الرقمى، والتى من بينها مشروع مصر الرقمية، موضحًا فى هذا الصدد أن عدد الخدمات الحكومية التى تم إطلاقها على منصة مصر الرقمية وصلت إلى 45 خدمة حكومية، فيما بلغ عدد المستخدمين للمنصة نحو 1.3 مليون مستخدم، وعدد الطلبات التى تم تسجيلها وصل إلى 1.1 مليون طلب، وذلك حتى الآن، لافتا إلى أن المعاملات الخاصة بالتوثيق، والمرور، والتموين، استحوذت على نسبة كبيرة من اجمالى الطلبات التى تم تسجيلها.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه من المستهدف الوصول بعدد المستخدمين إلى 5 ملايين مستخدم بحلول نهاية العام الجارى، كما أنه من المستهدف النشر فى 500 مكتب بريد بنهاية شهر مارس المقبل، وكذا الإعداد للإطلاق الثالث من الخدمات على المنصة فى شهر مارس المقبل أيضًا، والذى يتضمن 19 خدمة جديدة فى مجالات التموين، والمرور، والمحاكم، والأحوال المدنية، والإسكان الاجتماعى.

وتطرق الدكتور عمرو طلعت خلال اللقاء إلى أهم ملامح مشروع قانون صندوق مصر الرقمية، الذى تم إعداده، وجار مراجعته من جانب قطاع التشريع بوزارة العدل، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات التشريعية الخاصة بإصداره، موضحًا أن الصندوق يهدف إلى دعم منظومة التحول الرقمى وضمان استدامتها ودعم قطاعات الدولة فى تنفيذ المبادرات ذات الصلة.

وتناول وزير الاتصالات الجهود المبذولة من قبل الوزارة فى إطار الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنه تم حصر عدد ٨٢٧ تطبيقًا من ٤٢ جهة طبقًا لنموذج الحصر الجديد المتفق عليه، مشيرًا كذلك إلى التطبيقات التشاركية، وما يتم إعداده من برامج تدريبية فى هذا الإطار، هذا بالاضافة إلى ما يتعلق بدورة عمل الأرشفة.

ونوه وزير الاتصالات إلى محور التحول الرقمى يشتمل أيضًا على تنفيذ مشروع تطوير المستشفيات الجامعية، وما يتضمنه من إعداد البرامج والتطبيقات، والدعم الفنى، وبرامج التدريب، وذلك فى إطار الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة من خلال تلك المستشفيات، موضحًا أنه تم تعديل نطاق المشروع، وإعادة طرحه ليشمل ١١ جامعة بإجمالى ٧٣ مستشفى بدلًا من ٣ جامعات بإجمالى ٤٤ مستشفى كمرحلة أولى، على أن يتم التعاقد على هذا المشروع خلال شهر مارس المقبل، مشيرًا فى هذا الصدد إلى الإجراءات الجارى اتخذها لتطبيق محور التحول الرقمى على منظومة التعليم العالى، وخاصة ما يتعلق بالامتحانات الرقمية.

وفيما يتعلق بمحور بناء الانسان، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى مشروع مدارس المصرية للاتصالات التكنولوجية، موضحًا أنه تم معاينة عدد من المدراس بناءً على ترشيحات وزارة التربية والتعليم، وتم اختيار خمس مدارس بخمس محافظات بإجمالى طاقة استيعابية 3600 طالب، وجار إعداد نموذج تشغيلى يضمن الاستدامة، مؤكدًا أنه تم وضع خطة للتوسع وتطوير مدارس تكنولوجية جديدة فى محافظات القاهرة الكبرى والدلتا والقناة والصعيد.

كما أشار الدكتور عمرو طلعت إلى مبادرة "مستقبلنا رقمى"، موضحًا أنه تم إطلاق المستوى الرابع للمتخصصين فى الحوسبة السحابية، وأن عدد الخريجين المستهدفين يصل إلى 400 متخصص، لافتًا إلى أن القيمة التقديرية لصادرات الخدمات الرقمية الناتجة عن مبادرة "مستقبلنا رقمى"، وصلت إلى 250 مليون جنيه.
وفيما يتعلق بمبادرة "بناة مصر الرقمية "، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن عدد المقيدين بالمنحة حاليًا وصل إلى 111 مقيدًا، وذلك بعد اجتيازهم لمختلف الاختبارات المقررة.

كما تطرق وزير الاتصالات إلى دبلوم الذكاء الاصطناعى بالتعاون مع جامعة علوم الحاسب والتكنولوجيات المتقدمة، مشيرًا إلى ما تم اتخاذه من اجراءات وخطوات تتعلق بالمرشحين للحصول على هذا البرنامج.

وتناول الدكتور عمرو طلعت الموقف الخاص بمراكز إبداع مصر الرقمية، وما تم فى إطار تخصيص العديد من الأراضى فى مختلف المحافظات بالتعاون مع الجامعات الموجودة بتلك المحافظات لاقامة مراكز ابداع على غرار ما تم تنفيذه فى المرحلة الأولى.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت مكونات مشروع "مدينة المعرفة" في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي من المخطط أن تكون بمثابة مجتمع متكامل لتكنولوجيا المعلومات، وأن تجذب المؤسسات الكبرى العاملة في هذا المجال من خلال توفير مساحات من الأراضي أو تأجير المقرات، لكبرى الشركات، حيث تخصص المدينة مساحة نحو 1.2 م2 للمكاتب التجارية، مضيفا أن المدينة ستوفر العديد من التسهيلات والحوافز والخدمات ما يشجع الشركات على تعزيز استثماراتها.

كما أشار الوزير إلى أن مدينة المعرفة تقع على مساحة حوالى 200 فدان، وتضم مركز الإبداع والابتكار على مساحة تزيد على 15 ألف م2، ومركز إبداع مصر الرقمية، والمعهد القومي للاتصالات على مساحة نحو 10 آلاف م2، ومركز تطوير التكنولوجيات المساعدة، وجامعة مصر المعلوماتية، والأكاديمية الوطنية لتدريب ذوى الاحتياجات الخاصة على مساحة نحو 7 آلاف م2، ومبنى هرم العروض الرقمية، وتضم أيضًا مركزًا للبحوث، ومنطقة جامعات، ومراكز متخصصة في مجال التكنولوجيا.

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