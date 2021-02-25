البحرين: يجب مشاركة دول المنطقة في المفاوضات الخاصة بالنووي الإيراني

أكدت مملكة البحرين، اليوم الخميس، أهمية مشاركة دول المنطقة في أي مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني، على أن تشمل هذه المفاوضات موضوعات أوسع، بما لذلك من دور هام في ترسيخ أسس الأمن والاستقرار بالمنطقة.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم، بين ولي العهد البحريني، رئيس مجلس الوزراء، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ورئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، حسبما أفادت وكالة الأنباء البحرينية «بنا».وجرى خلال الاتصال بحث فرص الاستثمار المشترك في المجال الطبي، بما يسهم في رفد وتطوير القطاع الصحي بين الجانبين.كما جرى استعراض مجالات التعاون الثنائي وعدد من المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.