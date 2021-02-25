بالأسماء.. إصابة 11 عاملا في انقلاب سيارة بالعلمين

قال محمد الطليمي، مشرف الطوارئ بصحة مطروح، إن مستشفى العلمين النموذجي، استقبل اليوم الخميس 11 مصابا إثر انقلاب سيارة ربع نقل محملة بأخشاب وعمال امام بوابة "1 مارينا" اتجاه مطروح.وأوضح الطليمي في تصريحات لـ"الدستور"، أن المصابون هم "ناجي عبدالقادر 32 سنة، خالد أشرف حمدان 21 سنة، عبدالرسول أبوالسعود 25 سنة، حاتم عبدالهادي أبو الفضل 26 سنة، علي محمد عبدالنبي 21 سنهة، محمد حسن الخولي 31 سنة، شعبان نبيل فاروق 35 سنة، رمضان عبدالقادر محمد 35 سنة، عبدالقادر محمود عبدالقادر 13 سنة، اأحمد محمد علي 32 سنة، يوسف أحمد رشاد 13 سنة.وأكد على أنه تم إجراء جميع الفحوصات الطبية لجميع المصابين وحالتهم الصحية مستقرة.