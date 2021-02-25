إحالة 5 مسئولين بالوادي الجديد للمحاكمة التأديبية

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 57 لسنة 62 قضائية عليا إحالة 5 مسئولين بمحافظة الوادي الجديد للمحاكمة التأديبية، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام وضياعه.أكد تقرير الااتهام في القضية أن المحالون خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والتعليمات المالية ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها.وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن عربي حسين إبراهيم، مدير عام الشئون المالية ولإدارية بديوان عام محافظة الوادي الجديد أعد وأعتمد مذكرات بطلب شراء دهانات، وأصدر أوامر إسناد وتوريد أصناف قيمتها 78 ألف جنيه دون الحاجة الفعلية لها مما ترتب عليه عدم استخدامها وبقائها في المخازن حتى انتهت صلاحيتها.وأعد محمود عبده عبد الحميد، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة مذكرة موجهة إلى سكرتير عام محافظة الوادي الجديد بطلب صرف جميع الكميات الموجودة بمخازن المحافظة من الدهانات رغم عدم توقيعها من متخصص هندسي ومدير الإدارة الهندسية، وأثبت بها خلو مخازن الوحدة من تلك الأصناف بالمخالفة للحقيقة لوجود 22 كيلو بالمخازن، ورغم عدم إعداد مقايسة تقديرية موضحًا بها الأماكن المطلوب دهانها وأطوالها.وتبين أن محمد عبد المنعم عمر، مدير إدارة المخازن بديوان عام المحافظة لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال انتهاء صلاحية الأصناف الموجودة بمخزن ديوان عام محافظة الوادي الجديد في حينه، وذلك بعدم فحصها ومراجعة تاريخ صلاحيتها وإعداد مذكرة بشأن الأصناف التي قاربت على اانتهاء الصلاحية وعرضها على رئيس المصلحة لاتخاذ اللازم، وأهمل في الإشراف على أعمال أمين المخزن مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انتهاء صلاحية الأصناف الموجودة بالمخزن مما ترتب عليه وقوع ضرر مالي.وقام المحال بصرف 100 كيلو لاكيه للوحدة المحلية بالخارجة بموجب اذن صرف رغم إنتهاء صلاحيتها، وأهمل في الإشراف على أعمال جرد مخزن المحافظة مما ترتب عليه عدم اكتشاف اانتهاء صلاحية عدد 28 شيكارة معجون بلاستيك، وأثبتها بالمحضر على أنها جديدة بالمخالفة للحقيقة.وأكدت النيابة الإدارية أن إسلام أحمد رضوان، رئيس شئون مقر ديوان عام محافظة الوادي الجديد، وعماد حمدي عبده، فني الصيانة لم يكتشفا انتهاء صلاحية عدد 28 شيكارة معجون بلاستيك، وأثبتا بمحضر الجرد المحرر بمعرفتهما أنها بحالة جيدة بالمخالفة للحقيقة التي تتمثل في انتهاء صلاحيتها.