ضبط 1230 عبوة دوائية مغشوشة بمخزن غير مرخص في الفيوم
الخميس 25/فبراير/2021 - 12:37 م
الفيوم - زينب علاءطباعة
أعلنت محافظة الفيوم عن ضبط 1230 عبوة دوائية مهربة ومغشوشة وغير مصرح بتداولها في السوق المحلي داخل مخزن غير مرخص بمركز إطسا، وذلك خلال حملة مكبرة مساء أمس لادارة التفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالفيوم، بالاشتراك مع مباحث التموين، بقرى ومركز إطسا.
أوضح الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، قد قامت برصد مخالفات بأحد الأماكن يعمل كصيدلية بدون ترخيص بمركز اطسا ويديره شخص غير صيدلي، لافتًا الى ضبط 94 قرص "ترامادول"، و40 عبوة دوائية مهربة ومغشوشة "منشطات"، و1190 عبوة لأدوية بشرية متنوعة، لافتا الى تحريز المضبوطات، واتخاذ الاجراءات القانونية.
وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لضبط السلع المهربة والمغشوشة، وإحكام الرقابة على سوق الدواء ومنافذ توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك ضبط الأماكن غير المرخصة والتي تعمل بالمخالفة للقانون، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
أوضح الدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن إدارة التفتيش الصيدلي بمديرية الصحة، قد قامت برصد مخالفات بأحد الأماكن يعمل كصيدلية بدون ترخيص بمركز اطسا ويديره شخص غير صيدلي، لافتًا الى ضبط 94 قرص "ترامادول"، و40 عبوة دوائية مهربة ومغشوشة "منشطات"، و1190 عبوة لأدوية بشرية متنوعة، لافتا الى تحريز المضبوطات، واتخاذ الاجراءات القانونية.
وأكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لضبط السلع المهربة والمغشوشة، وإحكام الرقابة على سوق الدواء ومنافذ توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، وكذلك ضبط الأماكن غير المرخصة والتي تعمل بالمخالفة للقانون، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.