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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

نقيب الأشراف: علاقات مصر والكويت ضاربة في عمق التاريخ

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:35 م
السيد محمود الشريف
السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف
أميرة العناني
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هنأ السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده، التي توافق 25 من فبراير كل عام.

وقدم نقيب السادة الأشراف، التهنئة للأشقاء في دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا على تلك المناسبة العظيمة، التي يحتفل بها الأشقاء، سائلا الله عز وجل أن يديم الفرح على سائر أبناء الوطن العربي، مع التمنيات بمزيد من التقدم والرقي والازدهار للدولة الشقيقة.

واستغل السيد محمود الشريف، هذه المناسبة لتقديم الشكر لقادة دولة الكويت على الدعم المتواصل بين مصر والكويت، والوقوف بجانب بعضهم البعض في كافة المواقف الدولية، من أجل الحفاظ على استقرار وهدوء المنطقة العربية، والحفاظ على الروابط بين البلدين في كافة مناحي الحياة.

وأشار نقيب السادة الأشراف، إلى قوة ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين على مدار التاريخ، مؤكدًا انها ضاربة في عمق التاريخ وكانت ولا تزعل قوية بفضل القيادة الحكيمة بين البلدين، مؤكدا أن الكويت تسير بخطى سريعة نحو النهضة والتنمية الشاملة لبناء الإنسان وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم، لتصبح دولة عصرية مزودة بالعلم والمعرفة، يتمتع سكانها بالمساواة في الحقوق والواجبات، وتشهد تقدمًا وتطورًا في جميع المجالات، بجانب تعاملها مع أشقائها في الوطن العربي بمنتهى الود والمحبة.

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