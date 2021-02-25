ضبط مصنع للأعلاف يستخدم طيورا نافقة في التصنيع بالإسماعيلية

تمكنت حملة مكبرة لقسم المسطحات المائية بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع مديرية الزراعة من ضبط مصنع لصناعة البروتين الحيواني لتصنيع الأعلاف باستخدام الطيور النافقة، وضبطت الحملة بقيادة العميد معمر يونس، مفتش منطقة القناة، والعميد شريف شبل، رئيس قسم مسطحات الإسماعيلية مصنع في القنطرة شرق وكميات من الحيوانات النافقة.وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من الطيور النافقة، والميتة، والمتعفنة، ومخلفات المجازر والريش والتي يتم استخدامها في تصنيع الأعلاف الحيوانية مخالفة الشروط والمواصفات الخاصة بتصنيع الأعلاف مما يعد إضرارا بالصحة العامة.وشملت المضبوطات التي تم ضبطها بالمصنع( طنين من الطيور النافقة والغير الصالحة والمعدة للتصنيع، و19 طن من البروتين الحيواني مجهول المصدر)، وغير مدون عليه أيه بيانات بالإضافة إلى(ضبط 20 طنا من الريش ومخلفات المزارع معدة للدخول في التصنيع، و5 طن من مخلفات التصنيع).كما شملت المضبوطات عدد من المعدات المستخدمة في التصنيع منها (2 كروكر + غلاية بخارية + 2 مدشة + غربال + لودر)، وتحفظت الشرطة على المضبوطات بعد تشميع المصنع، وتحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.