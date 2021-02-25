محافظ المنوفية: انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الأحد

أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات خلال الفترة من الأحد 28 فبراير وحتى الأربعاء 3 مارس 2021، لافتا إلى أن المستهدف من الحملة تطعيم 670 ألف و269 طفل بالمجان، ضمن حملات التطعيم التي تنفذها وزارة الصحة والسكان سنويًا بهدف الحفاظ علي مصر خالية من شلل الأطفال.من جهته، أوضح الدكتور فيصل جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن الحملة القومية ستنطلق الأحد المقبل ولمدة أربعة أيام، وسيتم تطعيم الأطفال بطعم (سابين أحادي التكافؤ نمط 2)، من خلال مرور 1775 فريقا ثابتا بالوحدات ومكاتب الصحة، وأخرى متحركة على المنازل للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالتطعيم من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساءً، مؤكدًا أنه سيتم متابعة أعمال الحملة بشكل يومي للوقوف على نسب تحقيق المستهدف وذلك من خلال فرق الإشراف المركزية بوزارة الصحة بجانب فرق إشراف المديرية والإدارات الصحية.وشدد محافظ المنوفية على ضرورة المتابعة اليومية للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والوقوف على متابعة انتظام سير العمل وإزالة كافة العقبات التي تعوق عمل الحملة بشكل فوري بجميع المراكز والوحدات الصحية بنطاق المحافظة.