«رجال الأعمال» تنعى حسين صبور رئيسها الشرفي

نعت جمعية رجال الأعمال المصريين، المهندس حسين صبور، والذي وافته المنية اليوم، مؤكدة أنها استقبلت خبر وفاة رئيسها السابق بالألم والحزن والأسى.وتقدمت الجمعية باسم مجلس إدارتها وجميع أعضائها والعاملين بالجهاز التنفيذى بخالص التعازي لأسرة الفقيد.وتوفي المهندس حسين صبور، الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين، صباح اليوم الخميس، عن عمر 85 عاما.وأعلن المهندس عمر صبور، نجل الراجل عبر صفحته صباح اليوم، نبأ وفاة والده قائلًا: «إنا لله وإنا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي المهندس حسين فايق صبور.. اسألكم الفاتحة».