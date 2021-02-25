الإمارات والتشيك تبحثان تعزيز الجوانب الدفاعية

بحث وزير الدولة لشئون الدفاع الإماراتي، محمد بن أحمد البواردي، مع نائب وزير الدفاع التشيكي للتعاون الصناعي، توماس كوبنسكي، والوفد المرافق له علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين الإمارات والتشيك خاصة فيما يتعلق بالجوانب الدفاعية بما يحقق المصالح المشتركة.وقال وزير الدفاع الإماراتي، خلال لقائهما اليوم الخميس، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإماراتية، إن معرض " آيدكس " يعد فرصة للالتقاء والتواصل مع الشركاء لتعزيز العلاقات الاستراتيجية، باعتباره حدثًا عسكريًا عالميًا يستقطب كبرى الشركات العالمية المصنعة للأنظمة الدفاعية العسكرية والأمنية.من جانبه، أكد نائب وزير الدفاع التشيكي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وخاصة في الشئون العسكرية، وأثنى على مستوى تنظيم معرض الدفاع الدولي آيدكس هذا العام بالرغم من ظروف جائحة كورونا.