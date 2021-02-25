ليبيا تسجل 571 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض تسجيل 571 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في ليبيا إلى 131 ألفا و833 إصابة.وذكر المركز الليبي في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، اليوم الخميس أنه تم تسجيل 800 حالة شفاء جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلى 118 ألفًا و791 حالة، فيما تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2156 حالة.