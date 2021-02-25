6 جنيهات انخفاضًا في أسعار الذهب اليوم

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الخميس، بقيمة ٦ جنيهات للعيار الواحد، تأثرًا بالبورصات العالمية المتأثرة بالسياسات الاقتصادية منذ بداية أزمة كورونا.وتقدم "الدستور" نشرة يومية لمواطنيها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدل الارتفاع والانخفاض لحظة بلحظة تسهيلات على المواطنين وضبط حركة الأسواق.وقال نادي نجيب، عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية، إن أسعار الذهب سجلت سعرًا يبدأ من ٦٧٢ جنيهًا للعيار ١٨، وسجل عيار 21 نحو ٧٨٥ جنيهًا، وعيار ٢٤ سجل ٨٩٧ جنيهًا.وأضاف نجيب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن سبب التراجع هو تراجع الأسعار العالمية وأسعار الجنيه الذهب سجلت ٦٢٨٠ جنيها، وسجلت الأوقية العالمية ١٧٩٠ دولارًا.