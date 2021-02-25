الإمارات تسجل 3025 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل 3025 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، ليصبح إجمالي الحالات المسجلة 381 ألفا و662 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الخميس، أن 4678 حالة تماثلت للشفاء، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 375 ألفا و59 حالة، بالإضافة لتسجيل 18 حالة وفاة، ليصل عدد الوفيات بالإمارات إلى 1182 حالة.وأضاف البيان أن الوزارة أجرت 195 ألفا و866 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.