أوقاف فلسطين: خطبة وصلاة الجمعة ستقام في الساحات العامة

قررت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إقامة خطبة وصلاة الجمعة في الساحات العامة في ظل فيروس كورونا المستجد.وقالت الوزارة في بيان، أوردته وكالة أنباء فلسطين وفا اليوم الخميس إن القرار جاء بناء على توصيات وتنسيق مع الجهات الطبية المختصة في ظل انتشار وباء كورونا، مشيرة إلى أنه تم تجهيز كافة الترتيبات من خلال مديريات الأوقاف -كل في محافظته- وتم الاتفاق على الأماكن والساحات التي سيتم الصلاة فيها.وأضافت أن الخطة الموضوعة بالتنسيق مع الجهات المختصة تؤكد ضرورة الأخذ بشروط السلامة والوقاية، من خلال إحضار سجادة الصلاة الخاصة بكل مصلٍ، وارتداء الكمامات، والتباعد في الجلوس والصلاة، وعدم السلام والتقبيل.