«التموين»:١١٠٠ طن سكر أنتاج مصنع ادفو يوميا

بدأ الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، جولته بمحافظة أسوان يرفقة اللواء أشرف عطية محافظ الأقليم، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بتفقد مصنع سكر إدفو، وأستعرض المهندس صلاح فتحي العضو المنتدب الفني لشركة السكر والصناعات التكاملية الإنتاج اليومى والذى وصل إلى ١١٠٠ طن سكر بأنتاج سنوي يصل لنحو ١١٥ ألف طنا.يذكر أنه يتم عصر حوالى 10 ألاف طن يوميًا، كذلك يتم عصر مليون ومائة ألف طن من محصول قصب السكر سنويًا، وخاصة بعد أعمال التطوير التي شهدها المصنع وشملت تغيير وتركيب تروبينات للعصارات.