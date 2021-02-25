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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أهالي قرية كفر حانوت القبلي: «حياة كريمة» طوق نجاة بعد سنوات من الإهمال

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:28 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أعلن أهالي قرية كفر حانوت القبلي، التابعة لمركز زفتى بالغربية، عن سعادتهم الغامرة بإدراجهم ضمن مبادرة "حياة كريمة"، مؤكدين أن هذه المبادرة جاءت كطوق نجاة لهم مما أسموه بسنوات الإهمال حتى تم تصنيف قريتهم ضمن الأكثر فقرًا على مستوى الجمهورية، من حيث الفقر في كافة الخدمات.

وقال وائل عنتر أحد أهالي القرية: القرية في حاجة ماسة إلى مستوصف طبي ينقذ ويسعف الناس سريعًا، وإلى إحلال وتجديد مكتب البريد المتهالك الذي لا يعمل، مع إعمار المنازل العشوائية الغارقة في الإهمال، وتدشين مشروع خدمي ينقذ العمالة الغير منتظمة التي تعمل في أفران الطوب بشكل غير منتظم، ورصف الشوارع الرئيسية للقرية.

أما ياسر غانم، أحد شباب القرية، أكد أن أهالي القرية يطمحون في إدراج باقي شوارع وحارات القرية ضمن مشروع الصرف الصحي، مع إحلال وتجديد شبكتي الكهرباء والمياه، وإدخال الغاز الطبيعي للقرية، ويبقى حلم الشباب بالقرية في إنشاء مركز شباب متطور على أرض الملعب المُهمل، وعمل خط مواصلات وموقف داخل القرية يربطها بالمركز والقرى المجاورة.

يُذكر أن المبادرة التي تهتم بتطوير الريف المصري "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية تتضمن أكثر من مرحلة، وتتضمن المرحلة الأولى منها تطوير مركز زفتى بالكامل والذي يحتوي على ٩ قرى رئيسية، ٥٤ قرية صغيرة و٨٨ تابع، وتم تشكيل فرق عمل قامت بعقد اجتماعات مع كافة الشركات الخاصة بتطوير المرافق ورصد احتياجات كل قرية، تلاها عقد حوارات مجتمعية مع أهالي القرى لمعرفة تطلعاتهم وأحلامهم ومشاكلهم الداخلية.

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