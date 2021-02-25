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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تميم بن حمد يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:27 م
تميم بن حمد يتسلم
تميم بن حمد يتسلم رسالة خطية من أمير الكويت
نيفين أشرف
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تسلم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، رسالة خطية، من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وقام بتسليم الرسالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي، خلال استقبال أمير قطر له، بالديوان الأميري صباح اليوم.

وتأتي رسالة أمير الكويت إلى نظيره القطري بعد انعقاد عدة اجتماعات بين وفود قطر ووفدي كل من الإمارات ومصر في الكويت، لبحث التنسيق المشترك ووضع الآليات والإجراءات المستقبلية بعد بيان العُلا الذي تم توقيعه خلال أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ 41 والتي استضافتها المملكة العربية السعودية في الخامس من يناير الماضي، وتم بموجبه إعلان المصالحة الخليجية بين قطر ودول الرباعي العربي «السعودية والإمارات والبحرين ومصر»، وإنهاء المقاطعة العربية للدوحة التي طال أمدها لأكثر من 3 سنوات منذ الخامس من يونيو 2017.

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