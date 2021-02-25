بأمر من أردوغان.. «فيسبوك» يحجب منشورات الأكراد

طالبت الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان، موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بحجب منشورات الأكراد، وفقا لما كشفته صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.وطالبت تركيا، التي كانت تشن هجومًا عسكريًا دمويًا ضد الأقليات الكردية في سوريا، «فيسبوك» بحجب منشورات وحدات حماية الشعب.وحجب «فيسبوك» بالفعل منشورات وحدات حماية الشعب وقالت الصحيفة الأمريكية: «إذا لم يستسلم «فيسبوك» لمطالب تركيا، فإنه كان سيواجه خسارة عشرات الملايين من المستخدمين في تركيا، على الجانب الآخر، فإن إسكات الجماعة الكردية من شأنه أن يضيف إلى التصور القائل بأن فيسبوك غالبًا ما ينحني لرغبات الحكومات الاستبدادية، وأنه يقدر أعماله على كل شيء آخر».