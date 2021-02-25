تنفيذ حملة لتطعيم 721 ألف طفل ضد شلل الأطفال بالغربية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال للمصريين وغير المصريين "المقيمين على أرض مصر"، من عمر يوم حتى 5 سنوات بالمجان لمدة 4 أيام، خلال الفترة من الأحد الموافق 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس، وذلك بطعم ضد مرض شلل الأطفال الفموي أحادي التكافؤ.. نمط 2 والتطعيم آمن وبالمجان، وذلك في إطار خطة وزاره الصحة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.ووجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية بتنفيذ الحملة بمحافظة الغربية بتطعيم عدد 721160 طفل تقريبا في السن المذكور، وذلك من خلال فرق ثابتة بجميع الوحدات ومكاتب الصحة ورعايات الأمومة والطفولة وفرق متحركة من شقة لشقة بإجمالي فرق 1442 فرقة مكونة من ممرضة للتطعيم ومسجل للبيانات.وأكدت الدكتورة أماني الحبشي مدير إدارة الأمراض المعدية أن الفرق وفريق الإشراف يقوم باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد أثناء العملية التطعيمية.