الخطوط الجویة المالیزیة تقدم بطاقة السفر الصحیة الرقمیة للمسافرین

تعتزم الخطوط الجوية الماليزية تقدیم بطاقة السفر الصحیة الرقمیة لمسافريها، في إطار تمكین السفر الآمن خلال فترة ما بعد كوفید-19.وقالت الشركة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية - إن ھذه البطاقة الرقمیة ستمھد طریقا أمام ركاب الخطوط الجویة المالیزیة للاستفادة من نظام "دون لمس یدوي" طوال رحلاتھم.وأضافت الشركة أنه بإمكان المسافرین اختیار موعد وبموافقة السلطات الصحیة لإجراء فحص صحي لكوفید-19 أو توفیر شھادة تطعیم لقاح كوفید-19 على ھواتفھم المحمولة، مما یجعل متطلبات سفرھم أسھل.