إقامة عزاء المهندس حسين صبور في المجمع الإسلامى.. السبت

علمت "الدستور" أن عزاء المهندس الراحل حسين صبور الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين، سيقام بعد غد السبت في المجمع الإسلامي بالشيخ زايد.وتوفي المهندس حسين صبور الرئيس الشرفي لجمعية رجال الأعمال المصريين، صباح اليوم الخميس، عن عمر 85 عاما، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة بعد قليل بمسجد الشربتلي بالتجمع الخامس، وسيتم الدفن بمقابر العائلة بالسادس من أكتوبر.وأعلن المهندس عمر صبور نجل الراجل عبر صفحته صباح اليوم نبأ وفاة والده قائلًا: «إنا لله وإنا اليه راجعون، توفي إلى رحمة الله والدي المهندس حسين فايق صبور.. اسألكم الفاتحة».