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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أبرزها 16 طن لحوم وألبان وفاكهة فاسدة.. ضبط 1275 قضية تموينية

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:22 م
لحوم فاسدة
لحوم فاسدة
نرمين محمود الدهان
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أعلنت مباحث التموين والتجارة الداخلية عن ضبط 1275 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 2،92 طن "دواجن" مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها، و1،57 طن " أرز – زيت طعام"مجهولة المصدر، تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس، بحوزة مالك مخزن مصنع للوجبات الجاهزة، بدون ترخيص، بالقليوبية.

ونجحت الجهود في ضبط 10 أطنان "ثمار فاكهة" غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالبحيرة، وضبط 3 أطنان ألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بحوزة المدير المسؤول عن معمل لمنتجات الألبان ببنى سويف.

وتمكنت الجهود من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بالقليوبية لاستيلائه على مبلغ مالى قدره 10،610،588 جنيه من أموال الدعم من خلال التلاعب واختراق تشغيل منظومة الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية يوميًا دون إنتاجه فعليًا والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم استخراج 82%، وبيعها فى السوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.

كما تم ضبط مالكة مخبز بلدى بالبحيرة لاستيلائها على مبلغ 688،634 جنيه فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار، وضبط مالك مخبز بلدى بالبحيرة لاستيلائه على مبلغ 492،040 جنيه فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار.

وأسفرت الجهود عن ضبط 5 أطنان "ملح سياحات"، معبأ داخل عبوات غير صالح للإستخدام لإنتهاء تاريخ صلاحيته المدون عليه – 277 كيلو جرام منظفات صناعية "متعددة الأغراض" معبأة داخل عبوات غير مطابقة للمواصفات القياسية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، بحوزة المدير المسئول عن مصنع لتعبئة وإنتاج المنظفات الصناعية "بدون ترخيص" بمحافظة الإسكندرية، وضبط 178 قضية تلاعب فى أسعار السجائر بإجمالى مضبوطات بلغت 91450 عبوة سجائر، أبرزها ضبط المدير المسئول عن محل لتجارة السجائر بالقليوبية وبحوزته 6350 عبوة سجائر قام بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول.

وأثمرت الجهود عن ضبط المدير المسئول عن فرع إحدى شركات الأدخنة بالبحيرة وبحوزته 3250 عبوة سجائر قام بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط المدير المسئول عن محل لتجارة السجائر – كائن بمحافظة الشرقية وبحوزته 3000 عبوة سجائر قام بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول، وضبط مالكة محل لتجارة السجائر بالشرقية، وبحوزتها 2500 عبوة سجائر قامت بحجبها عن البيع والتداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول.

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