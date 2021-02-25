سلامة: رعاية قرينة الرئيس مؤتمر جائزة الدولة للمبدع الصغير رسالة قوية للخارج

أشادت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بحرص قرينة رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، على المؤتمر الصحفي لإعلان جائزة الدولة للمبدع الصغير في مجال الثقافة والفنون، مؤكدة أن هذه المسابقة تأتي في التوقيت الصحيح، خاصة وأنها تعكس رؤية الدولة في رعاية الأطفال في مجالات الفنون والآداب والثقافة والمعرفة.وأكدت سلامة، في بيان، أنه لأول مرة يتم خصيص مسابقة خاصة بالأطفال تكافئ الإبداع الثقافي والفني على غرار جوائز الكبار، مُشيرة إلى أن رعاية قرينة الرئيس يعطي رسالة قوية للخارج عن توجه الدولة المصرية لرعاية براعمها، مطالبة برفع قيمة الجائزة، خاصة وأن القيمة الموجودة حاليا بالقانون 200 ألف جنيه.وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مشروع قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير يعكس الإيمان بأهمية الإبداع فى بناء المجتمع ودوره المؤثر في التنمية تنفيذا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، كما أنه يتماشى مع النصوص الدستورية التي تمنح الحق في الثقافة لكل مواطن كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب وحماية الإنتاج الثقافي والفني وتوفير الوسائل اللازمة لذلك.