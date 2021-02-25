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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط طيور وحيوانات برية محظور حيازتها في مزرعة بالجيزة

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:21 م
ضبط طيور وحيوانات
ضبط طيور وحيوانات برية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

ونجحت الجهود فى مجال حماية الثروة الزراعية في ضبط مصنع "مرخص" بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية بمضبوطات بلغت (3،700 طن + 310 لتر) أسمدة زراعية بدون بيانات وغير مسجلة بالجهات المعنية ومنتهية الصلاحية بالمخالفة لقانون حماية مستلزمات الإنتاج الزراعى.

وفى مجال حماية البيئة تم ضبط (مزرعة"بدون ترخيص" بنطاق مديرية أمن الجيزة) بمضبوطات بلغت (22 من الطيور والحيوانات البرية وجميعها مدرجة بجدول سايتس B ولا يجوز الترخيص بحيازتها أو الإمساك والإتجار بها بالمخالفة لقانون حماية البيئة والمحميات الطبيعية.

وتمكنت الجهود في مجال المواد الغذائية في ضبط 3 "شركة ومصنع" بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية، بمضبوطات بلغت 13،357 طن مواد غذائية بدون بيانات ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة بالجهات المعنية بالمخالفة لقانون سلامة الأغذية والمنتجات الصناعية، وضبط 20 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة، بنطاق مديرية أمن القاهرة.

وأسفرت الجهود في مجال مكافحة مكامير الفحم عن ضبط 7 مكمورة فحم بنطاق مديرية أمن القليوبية، لعدم وجود سجل " الحالة البيئية، المواد والمخلفات الخطرة" – عدم توفير مهمات الوقاية للعاملين – التخلص غير الآمن من المخلفات الخطرة بالمخالفة لقانون حماية البيئة.

وفي مجال إلقاء المخلفات تم ضبط 6 قضايا بنطاق المنطقة المركزية – إلقاء مخلفات بالطريق العام بالمخالفة لقانون حماية البيئة، وفى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط 61 قضية متنوعة بالمخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية ومديرية أمن الإسماعيلية، وفى مجال الإجراءات الإحترازية تم ضبط عدد (16) قضية (عدم إرتداء الكمامات الوقائية) بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء بنطاق المنطقة المركزية.

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