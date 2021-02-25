دورة تدريبية عن الخطة الاستراتيجية للسكان بمركز تدريب سقارة

ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة، الأسبوع المقبل، دورة تدربيبية عن الخطة الاستراتيجية للسكان والتنمية والخطط السكانية والمشاركة المجتمعية للعاملين بمشروع الزيادة السكانية.وتركز الدورة على صنع وصياغة السياسات والتخطيط السكاني ومؤشرات متابعة الاداء بمحافظات المشروع، ويستفيد من هذه الدورة 30 متدربًا.وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على خلق كوادر متخصصة في مجال وضع السياسات والخطط السكانية بالمحافظات حتى أدنى مستوى محلي قادرة على إدارة البرنامج السكاني وتحديد المشكلات وتحليل أسبابها ووضع الحلول وإدراجها في الخطط السكانية بالمحافظة وتقديم تقارير دورية للمحافظين عن متابعة الموقف السكاني باستمرار ورصد المشكلات والاستجابة السريعة لحلها.وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الوزارة حريصة على دعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030 بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لدعم التحسن في معدلات النمو السكاني وتحقيق العدالة الاجتماعية وسد فجوات التنمية، خاصة وأن الزيادة السكانية تعد أهم التحديات التي تواجه التنمية، موضحًا أن الوزارة تشرف على تنفيذ مشروع تسريع الاستجابة للقضية السكانية في 10 محافظات هي: "الجيزة والقليوبية والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان".وأشار اللواء شعراوى الى أنه تم التركيز والاهتمام فى وضع الخطة التدريبية لمركز التنمية المحلية بسقارة على مجموعة من التدريبات السكانية عن المفاهيم وأدوات التحليل والمتابعة والتقييم والتقديرات السكانية المستقبلية ووضع سيناريوهات وبدائل استراتيجية للسياسات السكانية المختلفة لافتًا الى أنه يتم تدريب جميع العاملين بالوحدات السكانية التي أنشأتها الوزارة داخل دواوين عموم المحافظات علي كيفية صنع السياسات السكانية ومتابعة أداء البرامج السكانية ووضع مؤشرات لإدارة البرنامج السكاني تعتمد علي دعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان التي تبنتها الدوله منذ عام ٢٠١٥ لتنتهي في عام ٢٠٣٠.وفى نفس السياق ينظم أيضًا مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل دورة أخرى عن الأرشفة والفهرسة الإلكترونية والميكروفيلم، يستفيد منها 27 متدربًا فيما تستمر دورتى برنامج pmp إدارة المشروعات للأسبوع الثانى ودورة إعداد قادة المستقبل للأسبوع الثالث على التوالى ويستفيد منهما 80 متدربًا.من ناحية أخرى احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم الخميس (2522021) بانتهاء دورتين تدريبتيين هى تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات تكافؤ الفرص وإعداد تقارير متابعة وتقييم للعاملين بمشروع السياسات السكانية بالمحافظات من خلال انفوجراف وباوربوينت، واستفاد من هذه الدورات 52 متدربًا من جميع المحافظات.