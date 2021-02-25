حزب العدل بالإسكندرية يتابع احتياجات مستشفى أبوقير

زار وفد مكون من عبد العزيز الشناوي، أمين حزب العدل بالإسكندرية، وعمرو درويش رئيس لجنة الاستثمار بالأمانة، مستشفى أبو قير العام، للوقوف على حالة المستشفى واحتياجاتها.والتقى وفد الحزب بالدكتور أحمد إبراهيم، مدير المستشفى وعدد من أطباء وقيادات المستشفى التي تقدم خدماتها لمواطني شرق الإسكندرية والوافدين من المحافظات المجازرة مثل البحيرة وخاصة أهالي كفر الدوار ورشيد.وقال الشناوي، أن المستشفى بحاجة ضرورية وعاجلة لجهاز أشعة مقطعية، لتسهيل عملها في خدمة المواطنين، حيث يتم إرسال المرضى بالإسعاف لعمل الأشعة المقطعية في مستشفيات تبعد ما لا يقل عن 10 كليلو متر.ووعد وفد حزب العدل برفع الطلب لنواب الحزب بالبرلمان لتقديمه للجهات المعنية والعمل على توفير الجهاز المطلوب.