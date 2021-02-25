ضبط 8 قضايا تهريب بينها «آثار» بالمنافذ الجمركية

نجحت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.وتمكنت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 7 قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، مستلزمات طبية، ملابس متنوعة).وفي مجال مكافحة جرائم تهريب الآثار تم ضبط قضية، وفي الأمن العام تم ضبط 28 قضية أبرزها مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى، مخالفات عاملين- تزوير.وأسفرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 1188 مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 241 حكما قضائيا متنوعا، وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط 2 قضية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.