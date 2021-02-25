ضبط أطنان من المواد الغذائية الفاسدة بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، من ضبط 2.92 طن دواجن، و1.57 طن أرز وزيت طعام، مجهولة المصدر، تمهيدًا لطهيها وتقديمها كوجبات جاهزة بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مخزن مصنع للوجبات الجاهزة بدون ترخيص بمحافظة القليوبية.يأتي ذل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.