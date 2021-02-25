سوزان مبارك تشارك في إحياء ذكرى وفاة الرئيس الأسبق

شاركت سوزان مبارك، زوجة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في إحياء ذكرى وفاته الأولى من مقبرته بمصر الجديدة، يرافقها نجلها الأكبر "جمال"، والذي رحص على مساندتها حتى الدخول.وأحيت أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ذكرى وفاته الأولى من أمام قبره بمصر الجديدة، واستقبلت أسرة الراحل المحبين والمعزين أمام قبره.واستقبل نجله جمال مبارك المعزيين، وشارك في إحياء الذكرى عدد من المحبين والمعزين أمام قبره.وتحل اليوم الخميس 25 فبراير ذكرى وفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك الأولى، والذي توفي عن عمر ناهز 92 عاما بعد صراع طويل مع المرض وإجراء عملية جراحية قبل وفاته بقرابة شهر.