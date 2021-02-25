غضب في صفوف «الحركة القومية» بسبب تصريحات أردوغان

ضربت موجة من الغضب حزب الحركة القومية، في أعقاب تصريحات أردوغان، أمس الأربعاء، في المؤتمر العادي السابع لحزب العدالة والتنمية في إسطنبول: «مَن كان بجانبنا عند خروجنا إلى الطريق؟! انظروا من بجانبنا الآن مع الآسف!»، في عبارة فسرها أنصار بهتشلي باعتبارها إشارة إلى حزب الحركة القومية واستهداف له.وحتى الآن لم يخرج حزب الحركة القومية برد رسمي على تصريحات أردوغان، فيما اكدت صحيفة «KRT» التركية حالة الغضب التي تسود الحزب القومي من أردوغان.