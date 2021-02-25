«التعليم العالي»:تدشين المدرسة الدولية الثالثة في علم الأطياف

تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية تحقيق التعاون والتكامل بين المعاهد البحثية، يتم تنظيم المدرسة الثالثة للأطياف خلال الفترة من 24 إلى 28 فبراير الجاري، بهدف نشر الوعي والثقافة العلمية المتعلقة بتطبيقات الأطياف، بالتعاون بين المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية برئاسة الدكتور جاد القاضي، والمركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور محمد محمود هاشم.وتدرس "علوم الأطياف" أساسيات الأطياف وعدد من التطبيقات المهمة تختلف من عام الي آخر حسب المشاركين من خلال شراكة بين وحده الأطياف والنمذجة الجزيئية بالمركز القومى للبحوث مع وحدة النانو تكنولوجى، بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.ويشارك في مدرسة هذا العام نحو 78 مشاركا من مختلف الجامعات ومراكز الأبحاث، تم تقسيمهم الي 6 مجموعات تتناول تطبيقات علوم الفضاء والبيئة والفيزياء الحيوية وعلوم المواد.يذكر أن "الأطياف" هو علم وسيط بين العلوم الكيميائية والعلوم الفيزيقية وهو يهتم بدراسة وتحليل المواد والعناصر والمركبات باختلاف أنواعها تحليلا دقيقا.