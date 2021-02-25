حبس عاطلين لإصابتهما شخصا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسلام

أمرت نيابة السلام، اليوم الخميس، بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بإصابة شخص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمدينة السلام محافظة القاهرة.كما أمرت النيابة بالاستعلام عن حالة المصاب، فيما كشفت التحقيقات نشوب مشاجرة بين الطرفين على أحد المقاهي، فقام المتهمون بالتعدي على المجني عليه بالسلاح الأبيض.بداية الواقعة كانت عندما وردت معلومات لقسم شرطة السلام تفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء بدائرة القسم وإصابة شخص، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.