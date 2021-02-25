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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إجراء 1392 عملية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل ببورسعيد خلال يناير

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:14 م
جريدة الدستور
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إجراء 1392 عملية جراحية للمنتفعين بالخدمات والرعاية الصحية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وذلك من خلال مستشفيات (النصر التخصصي للأطفال، النساء والولادة التخصصي، الرمد التخصصي، السلام، التضامن، الزهور، الحياة بورفؤاد)، التابعة للهيئة ببورسعيد، خلال شهر يناير الماضي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه يتم تقديم الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل على أعلى مستوى من الجودة والتميز بما يضمن أمن وسلامة المرضى، مشيرًا إلى أنه ساهمت تطبيق المنظومة الجديدة ببورسعيد في توافر كم هائل من الخدمات الطبية والعديد من العمليات الجراحية فائقة الدقة والتي تُجرى لأول مرة داخل نطاق المحافظة، مثل عمليات القلب المفتوح وجراحات ويبل وجراحات زرع القرنية والقساطر القلبية والمخية، وكذلك جلسات الغسيل الكلوي للأطفال.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أن العمليات التي تم إجراؤها بالمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد سالفة الذكر خلال شهر يناير الماضي، شملت 550 عمليات صغرى ومتوسطة، 768 عمليات كبرى وذات مهارة، بالإضافة إلى 74 عمليات جراحية متقدمة وذو طابع خاص.

وأوضح السبكي، أن العمليات الجراحية شملت مختلف التخصصات الطبية، حيث تم إجراء 21 عملية قلب مفتوح، 23 عملية أورام، 209 قساطر قلبية، قسطرة مخية، 3 قساطر تداخلية وطرفية، 23 عمليات جراحية في أمراض الكُلى، 247 في أمراض النساء، 256 رمد، 105 عظام، 24 أنف وأذن، 54 أوعية دموية، 30 مخ وأعصاب، 6 قلب وصدر، 61 جراحات أطفال، 18 مناظير، 18 جراحات وجه وفكين، 14 جراحات تجميل، 59 جراحات مسالك ومناظير مسالك، بالإضافة إلى 220 جراحات عامة.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية تعمل بأقصى جهد في سبيل خدمة المرضى وتوفير الرعاية والخدمات الصحية لهم على أعلى مستوى من الجودة ووفق أحدث المعايير والممارسات والبروتوكولات العلاجية الدولية، لافتًا إلى أنها مستشفيات مجهزة بأحدث التقنيات والمستلزمات الطبية وغيرالطبية، كما تضم أمهر الأطباء الأخصائيين والاسشاريين في مختلف التخصصات الطبية، وذلك تماشيًا مع أهداف مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة والتغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، وكذلك تماشيًا مع الأهداف الاستراتيجية لعمل الهيئة العامة للرعاية الصحية ورؤية مصر 2030.

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