«التضامن» توقع بروتوكولين لتطوير مؤسساتها والتحول الرقمي

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، فعاليات توقيع بروتوكولي تعاون مع شركة فودافون مصر، وذلك في إطار سعى الوزارة لتفعيل الشراكة بينها وبين القطاع الخاص للاستفادة من قدراته المهنية والفنية لتطوير المؤسسات التابعة والمشاركة في تقدمها الإلكتروني وتحولها الرقمي.وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الميكنة والربط الشبكي عززت الشفافية والكفاءة من خلال ربط قواعد بيانات متعددة بالتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.وأضافت أنه في بداية أزمة "كورونا"، اتخذت مصر العديد من الإجراءات الاحترازية للتصدي للآثار الاجتماعية والاقتصادية للجائحة ولتأمين الحماية الاجتماعية لفئات الشعب، ولعبت تكنولوجيا المعلومات والحلول التكنولوجية دورا رئيسيا أثناء الأزمة في وصول المساعدات الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية بما في ذلك العمالة غير المنتظمة، وأيضا في تنسيق جهود المجتمع المدني على الأرض.