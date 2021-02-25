بالمفتاح المصطنع.. ضبط 3 عاطلين سرقوا 30 سيارة في 3 محافظات

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام 3 عاطلين، لهم معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة الجيزة، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في ارتكاب حوادث سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع ومساومة مالكيها على إعادتها مقابل مبالغ مالية.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وعثر بحوزتهم على (فرد محلى - 5 طلقات)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 30 واقعة بنطاق دوائر وأقسام مديريات أمن (القاهرة - الجيزة - القليوبية)، وبمناقشتهم أقروا بإعادة 11 سيارة لمالكيها مقابل مبالغ مالية، كما أرشدوا عن (5 سيارات، و14 شاسيه بالكابينة خاصين بسيارات ربع نقل لدى 4 من عملائهم بمنطقة باسوس بالقليوبية "سيئ النية " أمكن ضبطهم، وهم تاجر خردة -سمكري سيارات – مالكي محال قطع غيار سيارات، لثلاثة منهم معلومات جنائية وبمواجهتهم أيدوا ما جاء بأقوال عناصر التشكيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، حيال الواقعة.