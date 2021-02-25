تجديد حبس سائق وعاطل لحيازتهما المواد المخدرة بالمرج

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج، اليوم الخميس، حبس سائق وعاطل لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من المواد المخدرة بمنطقة المرج، بمحافظة القاهرة.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين "ر. م" سائق، و"أ. ع"، عاطل، عثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الاستروكس وزنت 300 جرام، و470 قرص ترامادول مخدر) قبل ترويجها بمنطقة المرج.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج، من ضبط سائق وعاطل وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بدائرة القسم، وتم اقتيادهما لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.