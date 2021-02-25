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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

عضو بـ«رجال الأعمال»: تعويم الجنيه السوداني يخدم مصر

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:11 م
المهندس أحمد الزيات
المهندس أحمد الزيات
أسماء إبراهيم
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قال المهندس أحمد الزيات، الخبير الاقتصادي وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إن دخول السودان لمرحلة الإصلاح الاقتصادي سينعكس إيجابيا على السوق المصرية وحركة التجارة البينية خاصةً الاستيراد نتيجة لانخفاض تكلفة وأسعار السلع المستوردة من السودان.

وأضاف «الزيات»، أن تراجع قيمة الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية بعد قرار التعويم سيرفع من قيمة الجنيه المصري، وبالتالي سيستفيد المستورد المصري من فرق العملة الكبير الأمر الذي سينعكس على انخفاض عدد من السلع المستوردة من السودان مثل اللحوم الحية والمجمدة والعطارة والأعلاف والسمسم والمواد الغذائية المختلفة.

وأكد أن التراجع الرهيب وغير المتوقعة في قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار من 55 جنيها إلى 400 جنيه يخلق رواج وإنعاش للتجارة داخل السوق المصرية، وبالمقابل سيؤثر في انخفاض القدرة الشرائية للمواطن السوداني، متوقعًا أن يدخل الاقتصاد السوداني حالة من الركود وانخفاض حجم الاستهلاك بنسبة 20% في الربع الأول والثاني من 2021.

وطالب الخبير الاقتصادي المهندس أحمد الزيات، بضرورة الإسراع في تفعيل التعاون المشترك المصري السوداني في الفترة القادمة خاصةً في المجالات الصناعية والزراعية والتجارية مثل صناعات المواد الغذائية، والثروة الحيوانية والزراعة من خلال استثمار مشترك وإنشاء مصانع لتعبئة المواد الغذائية بالسودان لتحقيق الاستفادة الكاملة من دخول السودان لمرحلة الإصلاح الاقتصادي.

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