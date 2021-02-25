السعودية: مهرجان البحر الأحمر السينمائي يقيم دورته الأولى في نوفمبر

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي السعودي، اليوم الخميس، إقامة دورته الأولى خلال الفترة من 11 إلى 20 نوفمبر المقبل.وقال المهرجان، في بيان صحفي عبر صفحته على "توتير" اليوم، إن الدورة تتضمن عروضا أولى للأفلام واحتفاليات السجادة الحمراء، ومنح جوائز كبرى للأفلام الفائزة، وحضور مخرجين عالميين، وتقديم مواهب عربية واعدة.وكان من المقرر إقامة الدورة الأولى من المهرجان في مدينة جدة،غرب السعودية، في مارس الماضي لكن جائحة كورونا أجلت الدورة لأجل غير مسمى.من جهة أخرى، ذكر المهرجان أنه يتبقى يومان على إغلاق باب التقديم للانضمام إلى معمل البحر الأحمر، حيث سيحصل المقبولون على التدريب والإشراف المهني والإبداعي للانطلاق في عالم السينما.