صفوان بهلوان يشارك في احتفالات الأوبرا بذكرى موسيقار الأجيال

يعود النجم السوري الكبير صفوان بهلوان، بعد فترة غياب، ليشارك دار الاوبرا المصرية احتفالاتها بذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، ويحيى حفلا يضم فاصلا للمطربة مي فاروق بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، وذلك في الثامنة مساء الخميس 11 مارس على المسرح الكبير.صرح بذلك الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الاوبرا المصرية، وقال إن برنامج الحفل يضم مختارات من أهم اعمال موسيقار الاجيال التى شكلت ملامح الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربي، مضيفا أنه تم اعداد مجموعة من الفعاليات المميزة للاحتفال بذكرى محمد عبد الوهاب تتواصل على مدار شهر مارس وتحتضنها مختلف المسارح الاوبرا بالقاهرة، والإسكندرية، ودمنهور، مؤكدا تواصل خطط الاحتفاء برموز الكلمة والنغم الذين شكلوا تاريخ هذا المجال.و الفنان الراحل محمد عبد الوهاب ولد في 13 مارس بحي باب الشعرية بالقاهرة وهو أحد أعلام الموسيقى العربية، لقب بموسيقار الأجيال والنهر الخالد، عمل كملحن ومؤلف موسيقى وممثل سينمائي، بدأ حياته الفنية مطربًا بفرقة فوزى الجزايرلي عام 1917، وفي عام 1920 درس الة العود بمعهد الموسيقى العربية بعدها بدأ العمل في السينما عام 1933.وفي عام 1934 بدا العمل في الإذاعة وارتبط بأمير الشعراء أحمد شوقي، بعد أن وضع ألحانا للعديد من قصائده غنى معظمها بصوته، من أهم أعماله كليوباترا، والجندول للشاعر على محمود طه، كما تعاون معه العديد من المطربين المصريين والعرب منهم أم كلثوم، ليلى مراد، عبد الحليم حافظ، نجاة، فايزة أحمد، وردة، فيروز، أسمهان، وطلال مداح ، رحل عن عالمنا في 4 مايو 1991 بعد أن أثرى الحياة الموسيقية بأعماله الفنية التي مازالت تحيا في وجدان الشعب المصري والعربي.