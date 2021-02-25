أبرز إطلالات ناهد السباعي المثيرة للجدل
الخميس 25/فبراير/2021 - 12:19 م
هويدا سعيدطباعة
نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة لها مؤخرا عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بإطلالة جريئة وعصرية.
أخر ظهور لها
ارتدت السباعي هوت شورت باللون الأسود، مرتدية معه بلوفر اوف شولدر باللون البيج ذو فتحة من الجنب، واعتمدت في الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.
إطلالتها التي أثارت الجدل
دائما ما تظهر الفنانة ناهد السباعي بشكل ملفت للنظر من خلال اختيارها الجريئة في إطلالتها، ودائما ما تواكب العصر في اختيار إطلالتها، حيث أنها متابعة جيدة لخطوط الموضة، حيث تعتمد إلى حد كبير على التصميمات الجريئة والمصنوعة من الأقمشة المختلفة والمميزة والتي كان أبرزها فستان الكوفرتة الذي ارتدته مهرجان أسوان لأفلام المرأة العام الماضي والذي أثار ضجة كبيرة، ويليه مهرجان الجونة حيث ارتدت فستان باللون الأبيض الشفاف بصدر عاري.
جرأة ناهد السباعي في جلسات التصوير
أطلت ناهد السباعي بفستان أسود قصير، تغطيه تنورة واسعة من الشيفون، وجاء من أعلى بدون أكمام وبأكتاف عارية يزينها بعض الحمالات الرفيعة، وظهرت أيضا بصورة علي البحر وهي ترتدي شورت قصير للغاية مع كب قصير.
ونصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالات ناهد السباعي التي أثارت جدلا حولها.
أخر ظهور لها
ارتدت السباعي هوت شورت باللون الأسود، مرتدية معه بلوفر اوف شولدر باللون البيج ذو فتحة من الجنب، واعتمدت في الماكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.
إطلالتها التي أثارت الجدل
دائما ما تظهر الفنانة ناهد السباعي بشكل ملفت للنظر من خلال اختيارها الجريئة في إطلالتها، ودائما ما تواكب العصر في اختيار إطلالتها، حيث أنها متابعة جيدة لخطوط الموضة، حيث تعتمد إلى حد كبير على التصميمات الجريئة والمصنوعة من الأقمشة المختلفة والمميزة والتي كان أبرزها فستان الكوفرتة الذي ارتدته مهرجان أسوان لأفلام المرأة العام الماضي والذي أثار ضجة كبيرة، ويليه مهرجان الجونة حيث ارتدت فستان باللون الأبيض الشفاف بصدر عاري.
جرأة ناهد السباعي في جلسات التصوير
أطلت ناهد السباعي بفستان أسود قصير، تغطيه تنورة واسعة من الشيفون، وجاء من أعلى بدون أكمام وبأكتاف عارية يزينها بعض الحمالات الرفيعة، وظهرت أيضا بصورة علي البحر وهي ترتدي شورت قصير للغاية مع كب قصير.
ونصحبكم مع مجموعة من أبرز إطلالات ناهد السباعي التي أثارت جدلا حولها.
أبرز إطلالات ناهد السباعي المثيرة للجدل
أبرز إطلالات ناهد السباعي المثيرة للجدل
أبرز إطلالات ناهد السباعي المثيرة للجدل
أبرز إطلالات ناهد السباعي المثيرة للجدل
أبرز إطلالات ناهد السباعي المثيرة للجدل
أبرز إطلالات ناهد السباعي المثيرة للجدل
أبرز إطلالات ناهد السباعي المثيرة للجدل
أبرز إطلالات ناهد السباعي المثيرة للجدل
أبرز إطلالات ناهد السباعي المثيرة للجدل
أبرز إطلالات ناهد السباعي المثيرة للجدل
أبرز إطلالات ناهد السباعي المثيرة للجدل
أبرز إطلالات ناهد السباعي المثيرة للجدل
أبرز إطلالات ناهد السباعي المثيرة للجدل
أبرز إطلالات ناهد السباعي المثيرة للجدل
أبرز إطلالات ناهد السباعي المثيرة للجدل
أبرز إطلالات ناهد السباعي المثيرة للجدل
أبرز إطلالات ناهد السباعي المثيرة للجدل
أبرز إطلالات ناهد السباعي المثيرة للجدل
أبرز إطلالات ناهد السباعي المثيرة للجدل
أبرز إطلالات ناهد السباعي المثيرة للجدل
أبرز إطلالات ناهد السباعي المثيرة للجدل
أبرز إطلالات ناهد السباعي المثيرة للجدل
أبرز إطلالات ناهد السباعي المثيرة للجدل
أبرز إطلالات ناهد السباعي المثيرة للجدل