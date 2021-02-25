غسيل سمعة أو ضغوط الزوجة والأبنة.. توقعات بعودة صهر أردوغان للحكومة

- وزيرا للطاقة.. بأوامر العدالة والتنمية



- الصهر.. لا يغيب عن الساحة



- محاولة غسيل سمعة



يعود وزير الخزانة والمالية التركي السابق، بيرات البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى واجهة الحياة السياسية من جديد، بعد استقالته التي مر عليها قرابة الثلاثة أشهر، تلاها غيابه عن الساحة التركية، وتساؤل المعارضة التركية عن مكان اختفائه.بيرات البيرق، الذي استقال من الحكومة بعدما قرر أردوغان، التضحية به في أزمة انهيار الليرة التركية، وتدهور الاقتصاد التركي وواجه سخطا شعبيا كبيرا واتهمه بفشله في فهم بديهيات الاقتصاد، عودته ستكون بتولي منصب جديد في الحكومة التركية، وأكد مسؤول بحزب العدالة والتنمية التركي، فضّل عدم ذكر اسمه، احتمالية ان يكون هذا المنصب "وزيرًا للطاقة".وأضاف المسؤول في حزب العدالة والتنمية، الأربعاء، أن إعادة تعيين بيرات البيرق وزيرًا تمت مناقشته داخل حزب العدالة والتنمية، مشيرًا إلى أن البعض في الحزب واثقين من أن "البيرق" سيعين وزيرًا للطاقة، فيما يعتبر البعض أن هذا غير ممكن، وفقا لوكالة رويترز.و أردف أنه ليس من الممكن أن يصبح صهر أردوغان، وزيرًا للخزانة والمالية مجددًا، وقال: "سيتم تكليفه بوظيفة في الحزب، أو في مجلس الوزراء، ولكن الرئيس أردوغان من سيقرر ذلك".من جانبه اعتبر الخبير السياسي والاقتصادي التركي، آيدين سيزر، إنه رغم غياب البيرق، عن الساحة منذ قرابة 3 أشهر ونصف، لكن الرأي العام التركي لازال يبحث عن أسباب غيابه، وكان الرئيس التركي قد تحدّث قبل أيام عن مدى نجاح صهره خلال عمله كوزيرٍ للمالية"، متسائلًا: "إذا كان فعلًا كذلك، لماذا تم طرّده من منصبه أو تقدّم باستقالته".ولم يستبعد المحلل التركي أن يكون مديح أردوغان لوزير المالية السابق بمثابة تمهيدٍ لإسناد منصبٍ رفيع للبيرق في الحكومة الحالية، أو داخل صفوف الحزب الحاكم في الفترة المقبلة، وفقا لتصريحات صحفية.وكشف في هذا الصدد أن "الرئيس التركي يتعرض على الأرجح لضغوطٍ من السيدة الأولى وزوجة البيرق لوضع الأخير على جدول أعماله مرةً أخرى، وبالتالي قد يُوكله بمهمةٍ جديدة، وهو ما يتوقعه أيضًا بعض الناس في البلاد".وأشار مراقبون، إلى أن إعادة وزير المالية السابق، إلى الوجهة السياسية يعد بمثابة محاولة من أردوغان، لإفلاته صهره من المحاسبة القانونية، بعدما اشتدت اتهامات المعارضة التركية للبيرق بالتورط في إهدار المال العام.ولفتت صحيفة "أحوال التركية" إلى أن أردوغان يخوض حملة لتنظيف سمعة صهره، فقد دافع أردوغان عن صهره البيرق بشأن الانخفاض الحاد في احتياطيات العملات الأجنبية العام الماضي، قائلًا إن "أكبر سوء حظ للبيرق هو أن لقب الصهر طغى على تراكم المعرفة لديه، وعلى الجهود والنجاحات التي حققها".ويأتي ذلك بعد أيام من حديث زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، حول قيام البيرق بتوريط أنقرة في مشاكل داخلية وخارجية أيضًا، مطالبًا إياه بضرورة تحمّل مسؤوليتها، وجدد رئيس حزب المعارضة الرئيسي الحديث عن 128 مليار دولارٍ أمريكي يتهم البيرق بتبديدها، كما طالبه بالكشف عن الجهة التي دفع لها المبلغ الطائل.وقال زعيم المعارضة التركية إن "البلاد تواجه كسادًا اقتصاديًا بعد حوالي عشرين عامًا من حكم حزب العدالة والتنمية، وذلك نابع من الخيارات السياسية والاقتصادية غير المسؤولة"، مشددًا على "وجوب معالجة المشاكل المتزايدة بمسؤولية والتحاور من أجل إيجاد حلول شافية ونهائية لها".وكانت الليرة التركية قد شهدت تراجعًا كبيرًا أمام العملات الأجنبية خلال تولي البيرق لمنصب وزير المالية، حيث فقدت خلال العام الماضي وحده، أكثر من 30% من قيمتها، وتولى صهر الرئيس التركي بيرات البيرق منصب وزير المالية على مدار عامين، شهدا تراجع الليرة التركية إلى مستويات قياسية وتضاءل احتياطيات النقد الأجنبي.