أمين مجلس التعاون الخليجي يُهنئ الكويت بالعيد الوطني وذكرى التحرير

هنأ الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف الحجرف، الخميس، دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني للبلاد، وذكرى التحرير، مشيدًا بالإنجازات التي حققتها الكويت في عهد الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.وقال «الحجرف»، في نص كلمته اليوم: «في الذكرى الستين للعيد الوطني، والذكرى الثلاثين ليوم التحرير، نستذكر البطولات والتضحيات ونشيد بالإنجازات والنجاحات التي حققتها دولة الكويت العزيزة وشعبها الكريم في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، حفظهم الله ورعاهم، مبتهلين إلى المولى، عز وجل، أن يديم على الكويت قيادة وشعبًا، نعمة الأمن والأمان والاستقرار والرخاء».وتحتفل الكويت، غد الجمعة، بمناسبة مرور 30 عامًا على ذكرى تحريرها من الغزو العراقي في 26 فبراير عام 1991، كما تحتفل بعيدها الوطني في 25 فبراير من كل عام وهو ذكرى استقلالها من الاستعمار البريطاني قبل 60 عام.