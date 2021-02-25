ضبط 480 عبوة زيت زيتون فاسد في مخزن بالموسكي

ورد بلاغ للإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، يحمل جنسية إحدى الدول العربية بتضرره من إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، لقيامه بشراء 48 زجاجة زيت زيتون، وعقب وصول المنتج إليه تبين أن المنتج يحتوى على بعض الحشرات وتغير في الخواص.عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط أحد الأشخاص، يحمل جنسية إحدى الدول العربية، مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكي بالقاهرة، وبحوزته (60 عبوة زيت زيتون بدون مستندات "مجهول المصدر" ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك).وبمناقشته أفاد بحصوله على المضبوطات من مالك مخزن غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة الموسكي، وباستهدافه أمكن ضبطه حال تواجده بالمخزن المشار إليه، وعثر على (480 عبوة زيت زيتون متنوعة مجهول المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيال الواقعة.