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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

من بناء المقبرة لتخطيط وتنفيذ المدن الجديدة.. محطات في حياة حسين صبور

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:04 م
المهندس حسين صبور
المهندس حسين صبور
أسماء إبراهيم
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توفي المهندس حسين صبور الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الخميس، عن عمر يناهز 85 عامًا، بعد رحلة من الكفاح فارتبط اسمه بالإنجازات العملاقة حتى أصبح علامة مسجلة في مجال الاستشارات الهندسية.

ويرصد "الدستور" نبذة عن الراحل خلال السطور القادمة، حيث بدأ المهندس حسين صبور عمله بعد تخرجه من كلية الهندسة جامعة القاهرة في الخمسينات من القرن الماضي، وكان أول مشروع قام به في حياته هو بناء "مقبرة" لـ ويلسون أمين المصري المسيحي، بلغت قيمتها تصميما وتنفيذا 150 جنيهًا، أما المشروع الثاني فكان إقامة حائط لتقسيم مخازن "الشركة العامة للتجارة والكيماويات" في حارة أليكسان بمنطقة مصر القديمة مقابل 140 جنيها.

مر صبور بفترة عصيبة في حياته العملية، بعد أن تركه أصدقاء عمره وتولى وحده مسؤولية المكتب الهندسي وصدرت في هذه الآونة قوانين تحديد إيجارات المساكن فتوقف القطاع الخاص عن البناء، مما أدى لتراجع شديد للغاية في معدلات البناء، فانقطع عمل المكتب، ولكن بعد فترة قاده فكره إلى التوجه نحو القطاع الصناعي بعد أن اتجهت الدولة لتأميم الصناعة، وتمكن من أن يتولى بناء مصانع وورش جديدة، ومن ثم بدأ صيته في الذيوع، إلا أن وقوع نكسة عام 1967 أدى لتوجيه الدولة كافة مواردها إلى المجهود الحربي فتوقفت مصادر عمل المكتب من القطاع العام أيضا.

لم يبحث الراحل عن المال بقدر ما كان يبحث عن النجاح في أي صورة، وأكثر ما كان يسعده هو أن توضع فيه الثقة للنهوض بمؤسسة متعثرة وإعادتها مرة أخرى للطريق الصحيح، وهو ما حدث عند توليه رئاسة "بنك المهندس" في فترة ما، والذي تسلمه برأسمال 20 مليون جنيه وميزانية أقل من مليار جنيه، وسلمه المهندس صبور بعد 5 سنوات من رئاسته، وقد ارتفع رأسماله إلى 180 مليون جنيه ووصل حجم ميزانيته إلى 5 مليارات جنيه، محققا أرباحا سنوية بلغت 100 مليون جنيه.

وشارك صبور في تخطيط وتنفيذ مشروعات بناء المدن الجديدة التي توجهت الدولة لإقامتها من أجل تخفيف الضغط عن القاهرة مثل مدن العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة والسادات بالإضافة إلى مدينة برج العرب في جنوب غرب الإسكندرية.

كما شارك في العديد من المشروعات القومية العملاقة التي أقامتها الدولة مثل مشروع الطريق الدائري حول القاهرة ومشروع مترو الأنفاق وبعض الفنادق الكبرى والعديد من المستشفيات والمصالح الحكومية.

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