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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في ذكري نجمة إبراهيم.. أبرز نجوم السينما من أصول يهودية

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:23 م
أبرز نجوم السينما
أبرز نجوم السينما من أصول يهودية
هويدا سعيد
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يوافق 25 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة نجمة إبراهيم، التى لقبت بـ "شريرة السينما"، وقدمت عددا من الأعمال خاصة أدوار الشر، رغم أنها كانت طيبة القلب.

ولدت نجمة إبراهيم، أو بوليني أوديون، لأسرة يهودية مصرية بالقاهرة في 25 فبراير عام 1914، رفضت مغادرة مصر إلى إسرائيل كما فعلت شقيقتها "سيرينا"، ونرصد أبرز الفنانين من أصول يهودية:

ليلى مراد
ليلي مراد مطربة وممثلة مصرية، اسمها الحقيقي “ليليان زكي مراد موردخاي“، ولدت في عام 1918. تعلمت الغناء على يد والدها الملحن زكي مراد والملحن داود حسني، وغنّت بعدها في العديد من الحفلات، من ثم تقدّمت للإذاعة المصرية في منتصف الثلاثينات، وتعاقدت معهم على الغناء بشكل أسبوعي.

كاميليا
اسمها ليليان فيكتور ليفي كوهين، ولدت في 13 ديسمبر 1919 بالإسكندرية لأبوين مسيحيين، إلا أن زوج والدتها اليهودي، تبناها، وحملت اسمه وديانته لتصبح “ليليان ليفي كوهين”.

راقية إبراهيم..رفضت دور بالجيش المصري..وإيمانها بإسرائيل دفعها للخيانة - فن وثقافة - الوطن
راقية ابراهيم
اسمها راشيل ليفي كوهين، مولودة في أسرة يهودية بالمنصورة، تلّقت تعليمها فى المدارس الفرنسية ثم في كلية الآداب، اكتشفتها بهيجة حافظ.

كيتي».. اتُهمت بالجاسوسية وبرأها «السرطان»
كيتي
راقصة يهودية اسمها كيتى فوتساتى، مواليد إبريل 1927 فى الإسكندرية، ظهرت فى عدد من أفلام الأبيض والأسود، أشهرها كانت مع إسماعيل ياسين.

توجو مزراحي.. صانع السينما اليهودي الذي رفض الهجرة لإسرائيل | مصراوى
توجو مزراحى
ولد فى عام 1901 بالإسكندرية، مخرج من أصل إيطالى يهودى، حصل على دبلوم التجارة الفرنسية، ترك مصر سنة 1948 عند تأسيس إسرائيل، بعد ما اتهمه البعض بالصهيونية، وفضل أن يهاجر إلى إيطاليا، البلد التى انحدر منها أجداده.

فى ذكرى وفاته.. منير مراد الموهوب خفيف الظل قليل البخت - عين
منير مراد
الملحن موريس زكى موردخاى، شقيق الفنانة ليلى مراد، ولد فى عام 1920، اعتنق الإسلام ليتزوج من الفنانة سهير البابلى، واستمرا معًا لمدة عشر سنوات، لم ينجبا خلالها، حتى تم الطلاق بسبب غيرة مراد من معجبى زوجته.

في ذكرى الرومانسي دائما عمر الشريف – مجلة روج | روج | rougemagz
عمر الشريف
ولد يوم 10 إبريل عام 1932، باسم ميشيل ديمترى شلهوب فى الإسكندرية، كان والده تاجرًا للأخشاب ويريده أن يعمل معه، إلا أن الابن كان شغوفًا بالتمثيل.


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