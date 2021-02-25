في ذكري نجمة إبراهيم.. أبرز نجوم السينما من أصول يهودية

ليلى مراد



كاميليا

راقية ابراهيم



كيتي

توجو مزراحى



منير مراد



عمر الشريف



يوافق 25 فبراير، ذكرى ميلاد الفنانة نجمة إبراهيم، التى لقبت بـ "شريرة السينما"، وقدمت عددا من الأعمال خاصة أدوار الشر، رغم أنها كانت طيبة القلب.ولدت نجمة إبراهيم، أو بوليني أوديون، لأسرة يهودية مصرية بالقاهرة في 25 فبراير عام 1914، رفضت مغادرة مصر إلى إسرائيل كما فعلت شقيقتها "سيرينا"، ونرصد أبرز الفنانين من أصول يهودية:ليلي مراد مطربة وممثلة مصرية، اسمها الحقيقي “ليليان زكي مراد موردخاي“، ولدت في عام 1918. تعلمت الغناء على يد والدها الملحن زكي مراد والملحن داود حسني، وغنّت بعدها في العديد من الحفلات، من ثم تقدّمت للإذاعة المصرية في منتصف الثلاثينات، وتعاقدت معهم على الغناء بشكل أسبوعي.اسمها ليليان فيكتور ليفي كوهين، ولدت في 13 ديسمبر 1919 بالإسكندرية لأبوين مسيحيين، إلا أن زوج والدتها اليهودي، تبناها، وحملت اسمه وديانته لتصبح “ليليان ليفي كوهين”.اسمها راشيل ليفي كوهين، مولودة في أسرة يهودية بالمنصورة، تلّقت تعليمها فى المدارس الفرنسية ثم في كلية الآداب، اكتشفتها بهيجة حافظ.راقصة يهودية اسمها كيتى فوتساتى، مواليد إبريل 1927 فى الإسكندرية، ظهرت فى عدد من أفلام الأبيض والأسود، أشهرها كانت مع إسماعيل ياسين.ولد فى عام 1901 بالإسكندرية، مخرج من أصل إيطالى يهودى، حصل على دبلوم التجارة الفرنسية، ترك مصر سنة 1948 عند تأسيس إسرائيل، بعد ما اتهمه البعض بالصهيونية، وفضل أن يهاجر إلى إيطاليا، البلد التى انحدر منها أجداده.الملحن موريس زكى موردخاى، شقيق الفنانة ليلى مراد، ولد فى عام 1920، اعتنق الإسلام ليتزوج من الفنانة سهير البابلى، واستمرا معًا لمدة عشر سنوات، لم ينجبا خلالها، حتى تم الطلاق بسبب غيرة مراد من معجبى زوجته.ولد يوم 10 إبريل عام 1932، باسم ميشيل ديمترى شلهوب فى الإسكندرية، كان والده تاجرًا للأخشاب ويريده أن يعمل معه، إلا أن الابن كان شغوفًا بالتمثيل.