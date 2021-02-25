ضبط عصابة سرقوا خزينة شركة في القاهرة

تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من (مالك إحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم) باكتشافه كسر الباب الخاص بالشركة عمله وسرقة (طبنجة مرخصة– عدد من الطلقات النارية – 9 هواتف محمولة – 2 جهاز "لاب توب" – 3 كاميرات) من داخلها، ولم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة.بالانتقال والفحص تبين وجود أثار عنف بباب الشركة وبعثرة بمحتوياتها، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وفحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص).عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم.. وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة باستخدام سيارة ملك أحدهم، وقاموا بالاستيلاء على المسروقات المشار إليها ولاذوا بالفرار.. وبإرشادهم تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهم بالسرقة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.