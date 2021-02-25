رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط مدير مدرسة يزور شهادات نجاح في المنيا

الخميس 25/فبراير/2021 - 12:01 م
حبس
حبس
مريم جبل - عمرو المزيدي
طباعة
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، قيام عامل بإحدى الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، بالتقدم لإحدى المدارس الإعدادية بالمنيا بمستخرجي نجاح منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية، يفيدا نجاح المذكور في الصف الأول والثاني الإعدادي "خلافًا للحقيقة"، ليتمكن بموجبهما من الالتحاق بالصف الثالث الإعدادي بنظام المنازل، والحصول على شهادة إتمام المرحلة الإعدادية.

بالاستعلام من الجهة المختصة أفادت بأن مستخرجي النجاح غير صحيحين، وغير صادرين عنها وأن اسم المتهم غير مدرج بأسماء الناجحين.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وأنه تحصل على مستخرجي النجاح المزورين من أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي.

و بتكثيف التحريات حول الأخير تبين أنه مدير المدرسة المشار إليها، مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا، وقد أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بالواقعة وأضاف بأنه قام باصطناع مستخرجي النجاح المزوران باستخدام برامج الحذف والإضافة "الفوتوشوب"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

موضوعات متعلقة

«الأعلى للجامعات الخاصة» يؤكد تطبيق نظام التعليم الهجين

حقيقة معاقبة الزوج بالحبس حال إخفاء «الزيجة الثانية»

حقيقة تغيير مجموع درجات الثانوية العامة لوجود أكثر من فرصة امتحانيه

سعر بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-2-2021

الصور

image description

نائب رئيس جامعة أسيوط تتفقد المعامل العلمية والبحثية

image description

مشاركة عربية ودولية في مؤتمر جامعة أسيوط لعلاج الأورام

image description

نائب رئيس هيئة الطرق يتفقد أعمال الرصف بميادين أسيوط

image description

ضبط 537 مخالفة تموينية بدمياط

image description

«حماية الشواطئ» تنهى صيانة منطقة اللسان بدمياط

الأكثر قراءة

تشييع جنازة حسين صبور من مسجد الشربتلى بالتجمع الخامس

6 قرارات مهمة لمجلس الوزراء اليوم

منى فاروق وشيما الحاج تعودان للسينما عبر فيلم «آل هارون»

حقيقة تغيير مجموع درجات الثانوية العامة لوجود أكثر من فرصة امتحانيه

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

مدير «الذكاء الصناعي» بجامعة الإمارات: الروبوتات تدعم البشر في الأزمات

غرامة 540 دولارًا فى حق بروس سبرينغستين لتناوله الكحول فى متنزه أمريكى

"لينك الاستعلام".. موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2021 الدفعة السادسة والأخيرة

كيفية الحصول على الحساب المدرسي الموحد للصف الاول الثانوي office 365 الترم الأول

أيام زمان

ضربها أبوها بالـ«سوط» وهتفت لسعد زغلول.. مواقف من حياة أمينة رزق

حادث غيّر مجرى حياتي.. تحية كاريوكا تعترف لـ«الكواكب»

«طفش لإصرار أهله على زواجه».. اعترافات الفنان يحيى شاهين

«تشوه وجهه جعلني أتخلى عنه».. حكاية أول حب في حياة سميرة أحمد

مقالات الرأي
ماجد حبته
آخر تماثيل فرانكو
جلال حمام
الإعلام ومساندة الوطن
صفوت البياضي
فلسفة العلم وحقيقة الواقع
أحمد بهاء الدين شعبان
انتخابات جديدة أم مسارات جديدة؟ «١»
المزيد

الثقافة

«معبد روياها».. كتاب جديد عن دار النخبة لثويبة صابر

مناقشة «حاكم.. جنون ابن الهيثم» لـ يوسف زيدان في مكتبة مصر الجديدة غدا

عز العرب: الدورة الثانية لمهرجان فيلم التراث تحمل أسم عصمت يحيي

نبيل عبدالفتاح: «دعاة عصر السادات» يؤصل لجذور ظاهرة الدعاة