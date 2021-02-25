أهالي «كحك» بالفيوم: كنا في أشد الحاجة لمبادرة حياة كريمة (فيديو)

أشاد أهالي قرية كحك التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم، بجهود الدولة وبالتكليفات والتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن البدء في المخطط التنفيذي للمشروع القومي حياة كريمة، واختيار القرية ضمن المبادرة.وقال محمد طه من أهالي قرية كحك، لـ«الدستور»: «إحنا بنشكر الرئيس السيسي على المبادرة واختياره القرية ضمن تطوير القرى، ومجهوداته تجاه الدولة، كنا بحاجة لتلك المبادرة لأننا أفقر القرى، والرئيس السيسي عندما زار المركز خلال افتتاحه للمرور الآلى رأى على الطبيعة حال المركز، قريتنا قرية كحك بحرى عندنا الطرق متهالكة، وأيضًا الصرف الصحي من سنة ١٩٩٢م متهالك بسبب الكثافة السكانية.وطالب أهالي القرية أيضًا بحل مشكلة مكتب البريد بسبب وجود خلافات بين الوحدة المحلية والبريد الذي لم يتم تشغيله على الرغم من افتتاحه منذ ٤ سنوات، والوحدة الصحية متهالكة المبنى، وأيضا حل مشكلة كثافة الفصول في المدارس لأن القرية فيها كثافة سكانية عالية.