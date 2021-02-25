7.5% زيادة في المعاشات المنصرفة 2019-2020

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة المعاشات المنصرفة إلى 84.2 مليار جنيه عـام 2019-2020 مقابل 78.3 مليار جنيه عام 2018-2019 بزيادة بلغت نسبتها 7.5%.وبلغت قيمة المبالغ المودعة في صندوق التوفير 95.7 مليار جنيه مقابل 100.4 مليار جنيه عام 2018-2019 بانخفاض بلغت نسبته 4.6%.وبلغت قيمـة المبالغ المودعة 136.9 مليـار جنيه عـام 2019-2020 مقـابل 132.3 مليـار جنيه عام 2018-2019 بزيـادة بلغت نسبتهـا 3.5%.أما عن الطوابع المباعة والنماذج، بلغت قيمة الطوابع المبـاعة والنمـاذج بالوحدات البريدية 238.2 مليون جنيه عام 2019-2020 مقابل 247.3 مليـون جنيه عـام 2018-2019 بانخفاض بلغت نسبته 3.7%.- وحدات الخدمات البريديةكما بلـغ عدد المكاتب البريدية 4033 مكتبا مقابل 4035 مكتبا عـام 2018-2019 بانخفاض بلغت نسبته 0.05%.وسجل عدد وحدات خدمة الدفع الإلكـتروني التي تـؤدى خدمـة على مستـوى الجمهوريـة 2841 وحدة عام 2019-2020 مقابل 2381 وحـدة عام 2018-2019 بزيادة بلغت نسبتها 19.3%، وهو نظام آلي يتيح القدرة على إجراء المعاملات المالية والاستعلام عن الرصيد.